ABD’den FETÖ’ye 26.7 milyon dolar

ABD'nin Türkiye'deki terör örgütlerine nasıl yardım ettiği bir kez daha açıkça ortaya çıktı. ABD Eğitim Bakanlığı'nın, Teksas'taki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı sözleşmeli (charter) Harmony Okulları'na"öğretmen teşvikleri programı" kapsamında5 yıllığına 26.7 milyon dolar finansaldestek kararı aldığı belirlendi. Bakanlığın internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, 2016 yılında "öğretmen teşvikleri programı" kapsamında 13 okula'ödül' verilmesikararlaştırıldı. Bu kapsamda, FETÖ ile bağlantılı olduğu bildirilen ve eyalet çapında bir çok şubesi bulunan Teksas merkezli Harmony Okullarına ilk yıl için 5.9 milyon, 5sene için toplam 26.7 milyon dolarlık "teşvik"ödemesi yapılmasına karar verildi. Teksas'takiokullar hakkında 21 FBI soruşturmasıolduğu öğrenildi.
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