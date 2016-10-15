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’den ’ye 26.7 milyon dolar

ABD’den FETÖ’ye 26.7 milyon dolar
ABD'nin Türkiye'deki terör örgütlerine nasıl ettiği bir kez daha açıkça ortaya çıktı. Eğitim Bakanlığı'nın, 'taki Fetullahçı Terör Örgütü () bağlantılı sözleşmeli (charter) Harmony Okulları'na "öğretmen teşvikleri programı" kapsamında 5 yıllığına 26.7 milyon dolar finansal destek kararı aldığı belirlendi. Bakanlığın internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, 2016 yılında "öğretmen teşvikleri programı" kapsamında 13 okula 'ödül' verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, FETÖ ile bağlantılı olduğu bildirilen ve eyalet çapında bir çok şubesi bulunan Teksas merkezli Harmony Okullarına ilk yıl için 5.9 milyon, 5 sene için toplam 26.7 milyon dolarlık "teşvik" ödemesi yapılmasına karar verildi. Teksas'taki okullar hakkında 21 FBI soruşturması olduğu öğrenildi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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