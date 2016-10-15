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'daki hedeflerini vurmaya başladı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'in elinde tuttuğu kentinin doğusunda konuşlanan ordusuna bağlı topçu birliklerinin ilk defa DEAŞ hedeflerini vurmaya başladığı bildirildi.

ABD Musuldaki DAEŞ hedeflerini vurmaya başladı

kent merkezindeki yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Başika Cephesi'ndeki Peşmerge Komutanı Ömer Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başika'da konuşlanan 'li askerler, bölgeye geldikten sonra ilk defa DEAŞ hedeflerini obüs atışlarıyla vurdu." ifadelerini kullandı.

ABD'ye ait topçu birliklerin kısa bir süre önce Başika Cephesi'nde kamp kurduğunu hatırlatan Hüseyin, "ABD'li askerler, obüs atışlarıya kent merkezine yakın hedefleri vurmaya devam edecek." dedi.

Hüseyin, DEAŞ hedeflerinin obüs atışlarıyla vurulmasından hemen sonra, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da militanların konuşlandığı bölgeleri bombaladığını söyledi.

Uluslararası koalisyon güçlerinin bölgeyi bombalamasından sonra, DEAŞ militanlarının uçakların görüş açısını kapatmak için lastik yakmaka başladığını aktaran Hüseyin, "Kent çevresinde kazılan hendeklere doldurulan ham petrolü de yakmaya başladılar." diye konuştu.

Başika dağında konuşlanan ABD topçu birlikleri Musul kent merkezinden yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alıyor.

Söz konusu bölgede "Ninova Bekçileri"ni eğiten Türk askerleri de bulunuyor.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 21:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#246;mer ömer

bir adım bile ilerleyemezler,abd ancak havadan müdehale edebilir karadan sıcak savaşın içine giremez.tamamen düzmece operaşın olur.olan oradaki masum sivillere olur

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cevapla 15.10.2016 23:05
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