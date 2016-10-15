Musul kent merkezindeki yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Başika Cephesi'ndeki Peşmerge Komutanı Ömer Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başika'da konuşlanan ABD'li askerler, bölgeye geldikten sonra ilk defa DEAŞ hedeflerini obüs atışlarıyla vurdu." ifadelerini kullandı.

ABD'ye ait topçu birliklerin kısa bir süre önce Başika Cephesi'nde kamp kurduğunu hatırlatan Hüseyin, "ABD'li askerler, obüs atışlarıya kent merkezine yakın hedefleri vurmaya devam edecek." dedi.

Hüseyin, DEAŞ hedeflerinin obüs atışlarıyla vurulmasından hemen sonra, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da militanların konuşlandığı bölgeleri bombaladığını söyledi.





Uluslararası koalisyon güçlerinin bölgeyi bombalamasından sonra, DEAŞ militanlarının uçakların görüş açısını kapatmak için lastik yakmaka başladığını aktaran Hüseyin, "Kent çevresinde kazılan hendeklere doldurulan ham petrolü de yakmaya başladılar." diye konuştu.

Başika dağında konuşlanan ABD topçu birlikleri Musul kent merkezinden yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alıyor.

Söz konusu bölgede "Ninova Bekçileri"ni eğiten Türk askerleri de bulunuyor.