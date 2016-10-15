ABD Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, 2016 yılında "öğretmen teşvikleri programı" kapsamında 13 okula "ödül" verilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, FETÖ ile bağlantılı olduğu bildirilen Teksas merkezli Harmony Okullarına ilk yıl için 5,9 milyon, 5 sene için toplam 26,7 milyon dolarlık "teşvik" ödemesi yapılmasına karar verildi.





Bakanlık tarafından farklı yıllarda proje bazlı verilen öğretmen teşvik desteğinin, FETÖ bağlantılı olduğu bilinen bir okula verilmesi bazı soru işaretlerine neden oldu.

Teksas eyaletindeki Harmony Okullarının, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sorumlu olduğu gerekçesiyle ABD'den iadesi istenen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilişkili bir eğitim kurumu olduğu belirtiliyor.

LOS ANGELES'TAKİ FETÖ BAĞLANTILI ÜÇ OKUL KAPATILABİLİR

Öte yandan, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtilen ve sözleşme süresi 5 yıl olan Magnolia Okullarına ait Los Angeles merkezli üç okulun, Türkiye'den "fazla sayıda öğretmen getirmesi" nedeniyle kapatılabileceği ortaya çıkmıştı.