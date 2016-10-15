Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, 53'üncü gününde devam ediyor.

Muhalif unsurların Rai doğusundaki Taşlıhüyük meskun mahallinin geri alınması amacıyla başlattığı taarruzda, DEAŞ terör örgütünün güçlü direnişi nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 muhalif yaralandı, destek sağlayan unsurlarda ise zayiat ve hasar meydana gelmedi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan yaklaşık bin 110 kilometrekareyi kapsayan 134 meskun mahalde güvenliği artırıcı önlemler sürdürülürken, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 80 DEAŞ terör örgütü hedefine, ateş destek unsurlarınca atış yapılarak, ÖSO'nun ileri harekatı desteklendi ve belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Mirkane, Taşlıhüyük ve Tileli'de bulunan 2 karargah binası, silah mevzii olarak kullanılan 3 bina ve muhtelif korugan tipi hedefler vuruldu.

BİN 156 EL YAPIMI PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Koalisyon güçleri tarafından, Dabık'ta tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından, 4 el yapımı patlayıcı kontrollü patlatılırken, harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve çoğu tuzaklanmış bin 156 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.