4 ilde FETÖ operasyonu: Eski rektör gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün Yalova Üniversitesi yapılanmasında bulunan, aralarında eski Rektör Prof. Dr. Eruslu'nun da bulunduğu 20 kişi yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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