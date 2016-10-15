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4 ilde operasyonu: Eski rektör gözaltında

merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu'nun da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ operasyonu: Eski rektör gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince , İstanbul, Kocaeli ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 'nün Yalova Üniversitesi yapılanmasında bulunan, aralarında eski Rektör Prof. Dr. Eruslu'nun da bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 18:18
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