3 general tahliye edildi

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda Tümgeneral VeliYıldırım, Tuğgeneral ŞenerYazıcı ve Tuğamiral ÖmerMesut Ak da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesi amacıyla hazırladıkları dilekçelerini nöbetçi hakimliğe verdi. Talebi değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin komuta ettikleri birliklerin, darbe girişimine katıldıklarına dair herhangi bir tespitin bulunmaması üzerine tahliyesine hükmetti.
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