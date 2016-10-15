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3 general tahliye edildi

3 general tahliye edildi
İstanbul'daki operasyonunda Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcı ve Tuğamiral Ömer Mesut Ak da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesi amacıyla hazırladıkları dilekçelerini nöbetçi hakimliğe verdi. Talebi değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin komuta ettikleri birliklerin, darbe girişimine katıldıklarına dair herhangi bir tespitin bulunmaması üzerine tahliyesine hükmetti.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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