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2.5 ton ve si

2.5 ton esrar ve Zaman gazetesi
Diyarbakır'ın İlçesi Uçarlı Köyü'nde düzenlenen operasyonda ele geçirilenler basına gösterildi. Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2.5 ton esrar, 10 bin kök Hint keneviri, 5 tabanca ve 'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Dokümanlar arasında 'nün yayın organı Zaman gazetesinin de çıkması dikkat çekti.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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