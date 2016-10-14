  1. ABD'den küstah paylaşım
  2. Mucizenin adı Özlem

Zehir olduk!

Okullardaki zehirlenme skandalına yenileri eklendi. 50 öğrenci sudan, 43 öğrenci de köfteden hastanelik oldu

Zehir olduk!
Son bir hafta içinde yurdun dört bir yanındaki okullarda çok sayıda öğrenci . Kars, Konya ve Ağrı'dan sonra Antalya ile Diyarbakır'da da öğrenciler hastanelik oldu. Ağrı Doğubayazıt'ta yediği salamdan zehirlenen küçük Beritan hayatını kaybederken; Antalya'nın Manavgat ilçesinde içme suyuna karışan yüksek miktardaki klor Küçük Hasan İlköğretim Okulu'nda okuyan 50 öğrenciyi zehirledi. Çocuklar karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. İlçede okullar 1 gün tatil edildi. Diyarbakır Sur ilçesine bağlı Alçık Mahallesi'ndeki ilk ve orta okulda öğrencilere öğle saatlerinde ekmek arası köfte dağıtıldı. Yaşları 7-13 arasında değişen 43 öğrenci yemek sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Art arda yaşanan zehirlenme olaylarına veliler tepki gösterdi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar