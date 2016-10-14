Zehir olduk!

Son bir hafta içinde yurdun dört bir yanındaki okullarda çok sayıda öğrenci zehirlendi. Kars, Konyave Ağrı'dan sonra Antalya ileDiyarbakır'da da öğrencilerhastanelik oldu. Ağrı Doğubayazıt'ta yediği salamdan zehirlenen küçükBeritan hayatını kaybederken; Antalya'nın Manavgat ilçesinde içme suyuna karışan yüksek miktardaki klor Küçük Hasan İlköğretimOkulu'nda okuyan 50 öğrenciyizehirledi. Çocuklar karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. İlçede okullar 1 gün tatil edildi. Diyarbakır Sur ilçesinebağlı Alçık Mahallesi'ndeki ilk ve orta okulda öğrencilere öğlesaatlerinde ekmek arası köftedağıtıldı. Yaşları 7-13 arasındadeğişen 43 öğrenci yemek sonrasıfenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Art arda yaşanan zehirlenme olaylarına veliler tepki gösterdi.
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