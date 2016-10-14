Yüzsüzlüğün tapusu

İstanbul'dabanka ve tapuçevrelerinde üzerindeyüklü miktarda para bulunaninsanları kiralık araçlarla takipederek 'kapkaç' yöntemiylesoyan çetenin lideri C.M. (26)yakalandı. 9 ayda 10 kişiden1,5 milyon lira çalan çeteninüyeleri, son kurbanlarınaEsenyurt'ta saldırdı. Tapudairesinden çıkan işadamıO.Ş.'yi darp ederek 73 binlirasını çalan şüpheliler, adamızorla araçtan attı. Ardından 50bin lira değerindeki aracıylakaçtı. Yakalanan C.M.'ninüzerinden 52 bin lira çıktı.Tutuklanan zanlının 22 suçkaydı olduğu öğrenildi.
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