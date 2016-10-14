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Yüzsüzlüğün tapusu

Yüzsüzlüğün tapusu
İstanbul'da banka ve tapu çevrelerinde üzerinde yüklü miktarda para bulunan insanları kiralık araçlarla takip ederek 'kapkaç' yöntemiyle soyan çetenin lideri C.M. (26) yakalandı. 9 ayda 10 kişiden 1,5 milyon lira çalan çetenin üyeleri, son kurbanlarına Esenyurt'ta saldırdı. Tapu dairesinden çıkan işadamı O.Ş.'yi darp ederek 73 bin lirasını çalan şüpheliler, adamı zorla araçtan attı. Ardından 50 bin lira değerindeki aracıyla kaçtı. Yakalanan C.M.'nin üzerinden 52 bin lira çıktı. Tutuklanan zanlının 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emir SOMER
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