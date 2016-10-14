  1. Fırtına yuttu
  2. Yaşamı beklerken ölüm geldi

Yurdu karıştıran adam tutuklandı

Yurdu karıştıran adam tutuklandı
Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde, (KYK) yurdundan kız arkadaşı S.G.'yi, elindeki kuru sıkı tabanca ile kaçıran, yakalandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan Birol Ç. (39), tekrar gözaltına alındı. Tutuklanan Birol Ç.'nin ifadesinde "Kaçırma olayı yok. S.G.'yi rehin almadım. Ne yaptıysam sevdiğimden yaptım. Ancak yanlış yapmışım. Bundan sonra kendisini rahatsız etmeyeceğim. Namus sözü verdim" dediği öğrenildi. Yurtta kalan öğrenciler, başka bir kızın daha kaçırıldığı söylentisi üzerine "Can güvenliğimiz yok" diyerek eylem yapmıştı. Öğrencilerin tepkisinin ardından binaya güvenlik kamerası ve aydınlatma lambaları takılırken, polis de binanın önünde nöbet tutmaya başladı.
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