Yurdu karıştıran adam tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan kız arkadaşı S.G.'yi, elindeki kuru sıkı tabanca ile kaçıran, yakalandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan Birol Ç. (39), tekrar gözaltınaalındı. Tutuklanan Birol Ç.'ninifadesinde "Kaçırma olayıyok. S.G.'yi rehin almadım. Neyaptıysam sevdiğimden yaptım.Ancak yanlış yapmışım. Bundansonra kendisini rahatsızetmeyeceğim. Namus sözüverdim" dediği öğrenildi. Yurttakalan öğrenciler, başka birkızın daha kaçırıldığı söylentisiüzerine "Can güvenliğimizyok" diyerek eylem yapmıştı. Öğrencilerin tepkisinin ardından binaya güvenlik kamerası ve aydınlatma lambaları takılırken, polis de binanın önünde nöbet tutmaya başladı.
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