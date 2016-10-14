Yaşamı beklerken ölüm geldi

Bursa İnegöl'de yaşayan Beyza (12) lösemi hastalığına yakalandı. Babası Bülent Sarı, Ağustos ayında sosyal medyadan kızı için yardım istedi. İnegöllüler Beyza için seferber oldu, ilik bağışı yaptı. Beyza'ya uygun donör bulundu.Ancak hastalığın üçüncü evresinde olan venakil hazırlıkları yapılan küçük kız tedavisinindevam ettiği hastanede yaşamınıyitirdi. Yakınlarını ve kampanyaya destek verenleri ölümüyle üzüntüye boğan Beyza'nın cenazesi bugün İnegöl'de toprağa verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.