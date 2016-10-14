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Yaşamı beklerken ölüm geldi

bekleyen 12 yaşındaki Beyza Sarı hayata tutunamadı...

Yaşamı beklerken ölüm geldi
Bursa İnegöl'de yaşayan Beyza (12) lösemi hastalığına yakalandı. Babası Bülent Sarı, Ağustos ayında sosyal medyadan kızı için yardım istedi. İnegöllüler Beyza için seferber oldu, ilik bağışı yaptı. Beyza'ya uygun donör bulundu. Ancak hastalığın üçüncü evresinde olan ve nakil hazırlıkları yapılan küçük kız tedavisinin devam ettiği hastanede yaşamını yitirdi. Yakınlarını ve kampanyaya destek verenleri ölümüyle üzüntüye boğan Beyza'nın cenazesi bugün İnegöl'de toprağa verilecek.
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