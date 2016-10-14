Yargıda dev FETÖ temizliği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 189 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan hakim ve savcıların, FETÖ üyelerinin haberleşmede kullandığı ByLock programını kullandıkları ileri sürüldü.
Şüphelilerin Adalet Bakanlığı ve Türkiye genelindeki adliyelerde görev yapan hakim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay tetkik hakimleri olduğu belirtildi.
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