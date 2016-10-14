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Yargıda dev temizliği

Yargıda soruşturması kapsamında 189 hakim-savcı hakkında gözaltı kararı alındı

Yargıda dev FETÖ temizliği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne () yönelik soruşturması kapsamında 189 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan hakim ve savcıların, FETÖ üyelerinin haberleşmede kullandığı ByLock programını kullandıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin Adalet Bakanlığı ve Türkiye genelindeki adliyelerde görev yapan hakim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay tetkik hakimleri olduğu belirtildi.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 09:46
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