ÖZEL OLARAK DAVET EDİLDİ
Türkiye dünyaya dersini verirken, kaos lobisine bu kez Vatikan eklendi! Vatikan ve Papa, Musul konusunda görüş bildirdi. Buna göre İtalya'nın Assisi şehrinde bir konferans düzenlendi. Konferansa sözde Kürdistan İslam Bilimleri Akademisi Başkanı Ömer Hasan Miro da davet edildi. Dinleyiciler arasında Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis ile birlikte İtalya Başbakanı Renzi de vardı. Miro burada bir konuşma yaptı. "Sözde Kürdistan"a destek istedi. Miro konuşmanın ardından Papa Francis ile bir görüşme gerçekleştirdi. Papa da Kürdistan kelimesini dilinden düşürmedi. "Kürdistan halkına minnettar" olduklarını ifade etti. Hatta Papa işi gücü bırakıp Kürdistan için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Dünyanın gündeminde olan Musul'la ilgili de görüş bildiren Papa, "Kürdistan" halkının DEAŞ'a karşı inanılmaz bir mücadele verdiğini söyledi. Bu nedenle Musul operasyonunu desteklediğini kaydetti. Papa'nın bu tavrı, üst aklın planlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Katolik dünyasının başkenti olan Vatikan, işi gücü bıraktı. Dini misyonunu bırakıp kan lobisine çalıştı. Hem PKK hem de Suriye'deki uzantısı olan YPG'yi kınamadı. ABD ve Avrupa gibi bu kanlı örgütlerin arkasında yer aldı!
Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa Francis, "Kürdistan" kelimesini ağzından düşürmedi. Ancak buna rağmen kanlı terör örgütü PKK'nın hedefinde olan Türk halkına bir kez bile geçmiş olsun demedi.
YAKIN TEMAS
Ömer Hasan Miro, konferanstan sonra Papa'yla kısa bir görüşme yaptı. Bu arada 31. Barış ve Birlikte Yaşam konulu konferans, bir grup Katolik mezhepli 'Barışçı Hıristiyanlar' adlı organizasyon tarafından yılda bir defa olmak üzere İtalya'da düzenleniyor. Söz konusu organizasyon, yaklaşık 80 bin gönüllü çalışanı barındırıyor.
Ömer Hasan Miro, Papa ile "derin" bir görüşme gerçekleştirdi!
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