Vatandaş FETÖ operasyonlarını başarılı buluyor

CHP liderinin öncülüğünde yürütülen mağduriyet söylemine rağmen halkın yüzde 64.1'i devletin FETÖ mücadelesini başarılı buluyor. 'Başarılı ancak yetersiz' görenler yüzde 23,9'u oluştururken, 'Başarısız' diyenler ise yüzde 10,6 oldu. Ankete katılanların sadece yüzde 7.2'si atılanlar veya açığa alınanların FETÖ'cü olmadığı görüşünü bildirdi. Bu gruptakilerin çoğunluğunu da muhalefet partisi seçmenleri oluşturdu.





NEREDEYSE %90 MÜCADELE TARAFSIZ DEDİ

A&G Kamuoyunun yüzde 55,3'ü mücadelenin 'objektif ve tarafsız' olduğunu düşünürken yüzde 31,8'i ise 'objektif ve tarafsız yürümesine rağmen bazı olaylarda objektif ve tarafsız davranılmadığını' görüşünde. Mücadeleyi objektif ve tarafsız bulmayanların oranı ise yüzde 12,9 oldu. AK Partili seçmenlerin yüzde 77.7'si mücadeleyi 'başarılı' bulurken, MHP seçmenin yüzde 40'ı, CHP seçmenin yüzde 46.6'sı 'başarılı ama yetersiz' olduğu görüşünde. HDP seçmenin yüzde 53,8'i ise 'başarısız' bulduğunu belirtti. Seçmenlerin yüzde 34,8'i FETÖ'cülerin bütün siyasi partilerin içine sızdığını düşünürken, yüzde yüzde 33,9'u AK Parti, yüzde 23'ü MHP, yüzde 20,5'i CHP, yüzde 18,0'i ise HDP'ye FETÖ'cülerin sızmış olabileceğini ifade etti.



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FETÖ TÜM PARTİLERE SIZDI

Kamuoyunda FETÖ ile mücadelede ordu, polis ve yargıda önemli mesafeler alındığı ancak siyaset ve bürokrasi ayağının eksik olduğu yönünde yaygın bir görüş olduğu ortaya çıkarken ancak bu mücadelenin siyasete de uzanacağı yönünde genel bir beklenti hakim. FETÖ'nün tüm partilere sızdığı kanısı da oldukça yaygın.





FETÖ ile mücadelede en başarılı lider yüzde 78,6 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, ikinci sırada yüzde 68 ile Başbakan Binali Yıldırım geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi FETÖ ile mücadele başarılı bulanların oranı da yüzde 50 çıktı. Halkın çoğunluğu CHP lideri Kılıçdaroğlu ile HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı başarısız buldu. A&G şirketinin yaptığı kamuoyu araştırmasında mağduriyetlerin giderilmesi için itiraz komisyonlarının kurulmasına halkın yüzde 91,5'i destek verirken, bu komisyonların muhtemel mağduriyetleri gidereceğine inananlar ise yüzde 70.3 oldu. Kamuoyunun yüzde 54,1'i '6 ay sonra daha iyi bir Türkiye olacak' derken, yüzde 30.2'si 'aynı olacak', yüzde 15.7'si de 'kötü olacak' dedi.



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YÜZDE % 54.6 AK PARTİ'YE OY VERİYOR

A&G anketinde bugün bir seçim yapılacak olsa, seçmenin yüzde yüzde 54,6'sı AK Parti'ye, yüzde 24,8'i CHP'ye, yüzde 12'si MHP'ye, yüzde 7,9'u HDP'ye oy vereceği bildirdi.







OHAL VATANDAŞI ETKİLEMEDİ

Halkın yüzde 87,4'ü darbe girişiminden hemen sonra ilan edilen OHAL'in hayatını etkilemediğini ifade ederken etkiledi diyenlerin oranı yüzde 12,6'da kaldı.