  1. Şebeke aranıyor
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Vatan uğruna canını verdi

Vatan uğruna canını verdi
Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu (27) ve gazi kardeşi Oğuz Ayanoğlu (26) o gece büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. Onur Ayanoğlu, darbeci askerlerin silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Kardeşi ise kasığından yaralandı. TAKVİM'e konuşan gazi Ayanoğlu, "Abim nişanlıydı. Yaşasaydı, nişanlısıyla bu ay sonunda düğün yapmayı planlıyorlardı" dedi. Ayanoğlu, abisiyle birlikte o gece yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kısıklı'da cumhurbaşkanımızın konutunun önündeydik. Köprüye gitmeye karar verdik. Nişanlısı, abime, 'Beni sevmiyorsun, gitme' deyince tartışmışlar. O da, 'Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum' demiş." Geçen pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerine gelerek taziye ziyaretinde bulunduğu da aktaran Ayanoğlu, "Sağolsun Reis bizimle çok ilgilendi. Bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Şehidimiz için Kur'an okudu. Arkadaşlarıma iş imkanı sağladı. Bir saatten fazla sohbet ettik. Ne isteğimiz varsa özel kalemine yazdırdı." diye konuştu.



Onur Ensar Ayanoğlu 15 Temmuz'da şehit düşmüştü.

Yunus Emre Kavak - Furkan KARA
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