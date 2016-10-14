  1. Uçan hırsız
  2. Evli mutlu çocuklu

'Uyan aşkım’

Uyan aşkım’
Bursa'da 1 ay önce evlenen 24 yaşındaki resim öğretmeni , oturduğu siteden çıkıp 100 metre ileride bulunan marketten alışveriş yapmak istedi. Yürüyen Keskin'in başına, güvenlik önlemi alınmayan 8 katlı bir inşaatın üst katından ahşap kalıp tahtası düştü. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın komaya girdi. Bir hafta içinde üç kez beyin ameliyatı olan Burçak Keskin, henüz hayati tehlikeyi atlatamadı. Yaşam mücadelesi veren Burçak öğretmenin eşi Oğuz Keskin ise her gün doktorların kontrolünde karısının yanına girip 10 dakika elini tutarak sağlığına kavuşmasını bekliyor. Kazanın meydana geldiği inşaatta hiçbir önlem alınmadığını belirten Oğuz Keskin, "İnşaatın karşısında Hacı Mehmet Zorlu Engelliler Okulu var. Her gün öğrenciler, velileriyle birlikte inşaatın önünden gidip geliyor. İnşaatta ne file ne bariyer var. Bu kalıp parçası benim eşime değil de küçük bir çocuğa gelip ölümüne neden olabilirdi" diyerek isyan etti.
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