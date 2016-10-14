'Uyan aşkım’

Bursa'da 1 ay önce evlenen 24 yaşındaki resim öğretmeni Burçak Keskin, oturduğu siteden çıkıp 100 metre ileride bulunan marketten alışveriş yapmak istedi. Yürüyen Keskin'in başına, güvenlik önlemi alınmayan 8 katlı bir inşaatın üst katından ahşap kalıp tahtası düştü. Kanlariçinde yere yığılan gençkadın komaya girdi. Birhafta içinde üç kez beyinameliyatı olan BurçakKeskin, henüz hayatitehlikeyi atlatamadı.Yaşam mücadelesi verenBurçak öğretmenin eşiOğuz Keskin ise her gündoktorların kontrolündekarısının yanına girip10 dakika elini tutaraksağlığına kavuşmasınıbekliyor. Kazanın meydana geldiği inşaatta hiçbir önlem alınmadığını belirten Oğuz Keskin, "İnşaatın karşısında Hacı Mehmet Zorlu Engelliler Okulu var. Her gün öğrenciler, velileriyle birlikte inşaatın önünden gidip geliyor. İnşaatta ne file ne bariyer var. Bu kalıp parçası benim eşime değil de küçük bir çocuğa gelip ölümüne neden olabilirdi" diyerek isyan etti.
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