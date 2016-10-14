Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, önemli yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Metina bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere, ateş destek vasıtalarıyla atış yapıldı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Beytüşşebap'ta ise güvenlik güçlerince yürütülen arazi araması esnasında, bir el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca da devriye uçuşu gerçekleştirildi.

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 927 ve Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Bu kişilerle beraber 180 paket sigara, 4 bin 620 gram uyuşturucu ve 17 bin 144 adet ilaç ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 30, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 17, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 59 kişiyi yakaladı. Yapılan bu müdahalelerde ise 20 bin 500 paket sigara, 2 binek hayvanı ile çeşitli gıda maddeleri ele geçirildi.