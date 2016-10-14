Uçan hırsız

Flydubai Hava Yollarına ait Dubai-İstanbul seferini yapan uçak karıştı. Havalandıktan bir süre sonra pilot, 5 saat sürecek uçuş nedeniyle yolcuların uyuyabilmeleri için iç aydınlatmayı kapattı. Uçaktakilerinuyumasını ve ortamın karanlıkolmasını fırsat bilen ÇinliY.K., yolculardan birinin çantasındanhırsızlık yaptı. Tambu sırada bir grup Türk yolcutarafından suçüstü yakalandı. Bunun üzerine Çinli hırsız ile diğer yolcular arasında arbede yaşandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından diğer yolcular da tek tek çantalarını kontrol etti. Üç yolcunun daha çantasından hırsızlık yapıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine uçak personeliÇinli yolcunun pasaportunael koydu. Yolculara çaldığı para ve değerli eşyalarını geri vermek istediği belirtilen Y.K., İstanbul Sabiha GökçenHavalimanı'nda gözaltınaalındı. Çantalarından hırsızlıkyapılan biri Lübnan diğerleriBirleşik Arap Emirlikleriuyruklu 4 yolcu Y.K.'danşikayetçi oldu. Yetkililer özellikle Dubai-İstanbul seferini yapan uçaklarda bu tarz hırsızlıkların arttığını, gelir düzeyi yüksek olan yolcuların şikayetçi olmamasının suç işleyenleri cesaretlendiğini belirtti.
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