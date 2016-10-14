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Uçan hırsız

seferini yapan uçakta yine olayı yaşandı. Çinli Y.K. ışıkları söndürülen uçakta 4 yolcunun çantasından değerli eşyalarını çaldı. Türklere suçüstü yakalandı...

Uçan hırsız
Flydubai Hava Yollarına ait seferini yapan uçak karıştı. Havalandıktan bir süre sonra pilot, 5 saat sürecek uçuş nedeniyle yolcuların uyuyabilmeleri için iç aydınlatmayı kapattı. Uçaktakilerin uyumasını ve ortamın karanlık olmasını fırsat bilen Çinli Y.K., yolculardan birinin çantasından hırsızlık yaptı. Tam bu sırada bir grup Türk yolcu tarafından suçüstü yakalandı. Bunun üzerine Çinli hırsız ile diğer yolcular arasında arbede yaşandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından diğer yolcular da tek tek çantalarını kontrol etti. Üç yolcunun daha çantasından yapıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine uçak personeli Çinli yolcunun pasaportuna el koydu. Yolculara çaldığı para ve değerli eşyalarını geri vermek istediği belirtilen Y.K., İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çantalarından hırsızlık yapılan biri Lübnan diğerleri Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu 4 yolcu Y.K.'dan şikayetçi oldu. Yetkililer özellikle Dubai-İstanbul seferini yapan uçaklarda bu tarz hırsızlıkların arttığını, gelir düzeyi yüksek olan yolcuların şikayetçi olmamasının suç işleyenleri cesaretlendiğini belirtti.
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