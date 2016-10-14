Teröre millet tokadı

Bölücü terör örgütüPKK, kanla beslendi. Kalleşler, kundaktaki bebeği bile katletti. Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşın hizmet almasını engellemek için ambulanslara, okullara ve hastanelere saldırı düzenledi. Son operasyonlarla köşeye sıkışan PKK'nın Hakkâri, Van ve Diyarbakır'da AK Partili siyasetçileri hedef aldığı saldırılara tepki dinmedi. PKK'ya tokat gibi cevap, operasyon bölgelerinde yaşayan halktan geldi. Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Siirt'teki vatandaşlar, PKK'ya tepki gösterdi. Diyarbakırlı Nurettin Büyüm, "Siyasilere yönelik suikast türü saldırılar örgütün bitişinin resmidir. Yeryüzündeki hiçbir örgüt bu kadar vahşi olamaz. Bu kan lobisinin bir oyunudur ve Kürt halkı bu oyuna gelmez" dedi. Mardinli İbrahim Homan da "Allah'ın yardımı ve takdiriyle terör örgütü ve bütün şer odakları bertaraf edilecektir" diyerek teröre tepkisini dile getirdi. Elazığlı Bayram Ertaş ise terör olaylarının dış güçlerin oyunları olduğunu söyledi. Ertaş, "Ülkemiz içinne yapılması gerekiyorsa onu yapmayahazırız. Bu vatan hepimizin. Vatanıolmayanın ne dini, ne imanı olur. Herşeyden önce vatan gelir. Devletimiz,vatandaş olarak bizden ne isterseyapmaya hazırız" dedi.
AK Parti Diyarbakır Millet vekili Ebubekir Bal: Hendek ve çukur siyaseti ile kaybettiği tabanını Kürtler'e korku salarak kazanmaya çalışan PKK, aslında bu saldırılarla daha çok batıyor. Çözüm-Der Genel Başkanı Av. Ercan Ezgin: Bu saldırılar kesinlikle ideolojik siyasi cinayetlerdir. Siyaset kurumu ve insan haklarına, halkın iradesine yapılan saldırılardır. Başta HDP olmak üzere tüm siyasi partiler lanetlemelidir. PKK, kendi fikirlerini benimseyecek kendine köle olabilecek bir Kürt yapılanması istiyor. İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Av. Mehmet Karadağ: Bu eylemler, kendisi dışındaki hiçbir oluşum ve düşünceye tahammülü olmayan zihniyetin toplumu sindirmek ve esir almak için daha önce de denediği yol ve yöntemlerdir. Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: Bu bir intihardır. PKK, hendek ve şehir savaşlarında kaybetti, bu suikastlerde de kaybetmeye mahkumdur. Örgüt stratejik intihar içerisindedir. Memur-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin: Memur-Sen ailesi olarak terör örgütünün yapmış olduğu saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Bir insanın ailesinin gözleri önünde katledilmesi kabul edilir cinsten değil. Bu gözü dönmüşlük ve caniliktir.
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