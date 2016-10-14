Temiz kalpli

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Remziye Karadağ koridorda 5 bin liralık gerdanlık buldu. Hemen sorumlu hemşireye teslim etti. Gerdanlığın taze gelin Gamzenur Yıldırım’a ait olduğu ortaya çıktı.
Adıyaman'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Remziye Karadağ alkışlanacak bir harekete imza attı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Remziye Karadağ önceki gün koridorda altın gerdanlık buldu. Hiç düşünmedengerdanlığı bölüm sorumlusuolan hemşire SevdaSapdüzen'e teslim etti. 5 binTL değerindeki gerdanlığını düşürdüğünü fark eden Gamzenur Yıldırım ise çok üzüldü. BİR
UMUTLA GİTTİ
Bir umutla hastaneye giden genç kadına gerdanlığı teslim edildi. Gamzenur Yıldırım "10 gün önce evlendik. Eşim düğün gecesi takmıştı. Bulamayınca dünya başıma yıkıldı. Aklımahastenede düşürmüşolabileceğim geldi. RemziyeHanım sayesinde üzüntümmutluluğa dönüştü" diyerek teşekkür etti. Remziye Karadağ da "Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Yeni gelini sevindirdim diye ben de mutlu oldum" dedi.
Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI
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