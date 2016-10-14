  1. Yaşamı beklerken ölüm geldi
  2. Dedektif noter

Temiz kalpli

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Remziye Karadağ koridorda 5 bin liralık buldu. Hemen sorumlu hemşireye teslim etti. Gerdanlığın taze gelin Gamzenur Yıldırım’a ait olduğu ortaya çıktı.

Temiz kalpli
Adıyaman'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Remziye Karadağ alkışlanacak bir harekete imza attı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Remziye Karadağ önceki gün koridorda altın buldu. Hiç düşünmeden gerdanlığı bölüm sorumlusu olan hemşire Sevda Sapdüzen'e teslim etti. 5 bin TL değerindeki gerdanlığını düşürdüğünü fark eden Gamzenur Yıldırım ise çok üzüldü. BİR

UMUTLA GİTTİ
Bir umutla hastaneye giden genç kadına gerdanlığı teslim edildi. Gamzenur Yıldırım "10 gün önce evlendik. Eşim düğün gecesi takmıştı. Bulamayınca dünya başıma yıkıldı. Aklıma hastenede düşürmüş olabileceğim geldi. Remziye Hanım sayesinde üzüntüm mutluluğa dönüştü" diyerek teşekkür etti. Remziye Karadağ da "Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Yeni gelini sevindirdim diye ben de mutlu oldum" dedi.

Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI
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