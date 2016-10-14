"Sonuna kadar FETÖ'yle mücadele edeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kars Harakani Havalimanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, CLK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve işadamlarınca karşılandı.

Beraberindekilerle Kars Valiliğini ziyaret eden Albayrak, Vali Doğan ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Evliya Camisi'nde cuma namazı kılan Albayrak, Seyyid Ebul Hasan Harakani Hazretleri Türbesi'ni de ziyaret etti.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cami ve türbe ziyaretinin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Albayrak'a FETÖ'ye tepki gösteren bir vatandaş, "Vatan bölünmez bir bütündür. Bu köpek FETÖ birçok kişiye iftira atmıştır. Bunları eleyiniz. Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi at izi it izine karışmasın." dedi.

Albayrak ise kendisine seslenen vatandaşa, "Sonuna kadar, ölene kadar bunlarla mücadele edeceğiz." diye cevap verdi.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Albayrak, burada partililerle bir araya geldi. Albayrak, partililere hitaben yaptığı konuşmada, Kars ziyaretinde karşılaştığı sıcak ve samimi yaklaşımlardan dolayı herkese teşekkür etti.

Kars'a gelişlerinin bir nedeni olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Liderimizin bize çizdiği bir istikamet var. Durmadan çok çalışacağız. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra daha çok çalışacağız. Çünkü 79 milyon bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Biz siyasete sadece halkın sorunlarına çözüm noktasında değil, 15 Temmuz'da yaşadığımız olaylardan sonra ülkenin bağımsızlığı noktasında da savunan en güçlü kadrolar olarak bakıyoruz. Onun için bugün bu mücadele içerisindeki hepinizi, duruşunuzdan dolayı hepinizi gönülden kucaklıyorum."

Bakan Albayrak, 15 Temmuz gecesi Kars halkının tarihinden gelen kahramanlık dolayısıyla ülkeye örnek bir duruş sergileyen illerden olduğunu belirtti.

Kentte 300 kişiye istihdam sağlayacak çağrı merkezinin açılışını yapacaklarını aktaran Albayrak, "Bu çağrı merkezi Kars ekonomisine önemli katma değer sağlayacak." diye konuştu.