PKK 2 ilde askeri araçlara saldırdı!

Terör örgütü PKK kalleş saldırılarına devam ediyor. HakkariŞemdinli ve Van Başiskele'de yola döşenmiş patlayıcılar askeri konvoyun geçişi sırasında infilak etti. Patlamalarda Van'da 8, Hakkari'de 4 asker yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü yakınlarında PKK'lı teröristler, yola döşediği el yapımı patlayıcıyı bu sabah askeri araç geçerken patlatması sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı.
Saldırı, sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli Köyü Üstünağaç mezrası yakınlarında meydana geldi. PKK'lı teröristler önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, askeri araç geçerken inflak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
VAN'DA HAİN SALDIRI: KONVOY GEÇİŞİ SIRASINDA PATLADI
Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 8 asker yaralandı.
Alınan bilgilere göre, olay sabah saatlerinde Albayrak bölgesindeki Yavuzlar köyü yakınlarında meydana geldi. Sınır karakoluna giden askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi.
Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 8 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van'a sevk edilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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