  1. FETÖ'nün köstebeği her şeyi itiraf etti
  2. Yargıda dev FETÖ temizliği

2 ilde lara saldırdı!

Terör örgütü kalleş saldırılarına devam ediyor. ve Van Başiskele'de yola döşenmiş patlayıcılar askeri konvoyun geçişi sırasında infilak etti. larda Van'da 8, Hakkari'de 4 asker yaralandı.

PKK 2 ilde askeri araçlara saldırdı!
'nin İlçesi Tekeli Köyü yakınlarında 'lı teröristler, yola döşediği el yapımı patlayıcıyı bu sabah geçerken patlatması sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı.

Saldırı, sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli Köyü Üstünağaç mezrası yakınlarında meydana geldi. PKK'lı teröristler önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, askeri araç geçerken inflak ettirdi. da ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VAN'DA HAİN SALDIRI: KONVOY GEÇİŞİ SIRASINDA PATLADI
Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 8 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay sabah saatlerinde Albayrak bölgesindeki Yavuzlar köyü yakınlarında meydana geldi. Sınır karakoluna giden askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 8 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van'a sevk edilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Etiketler: , , , ,
  • 14 Ekim 2016, Cuma 09:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar