Şekeri yumrukladı

Manisa'da yaşayan 65 yaşındaki dişhekimi Hüseyin Tezer, ilerlemiş yaşınarağmen kick boks sporunda siyah kuşakkazandı. Sporun kendisini gençleştirdiğini vehiçbir hastalığının kalmadığını anlatan Tezer,şeker hastalığını da sporla yendiğini söyledi.8 yıl önce kick boksa merak salan 2çocuk babası diş hekimi HüseyinTezer, yaşıtlarına şöyle seslendi:"28 yıl boyunca çalıştım. Kickboks sporuyla tanıştığımdakendimi daha iyi hissetmeyebaşladım. Hiç zorlanmıyorum.Spor insanı gençleştiriyor.Şekeri de spor yaparak yendim."
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