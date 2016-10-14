Şekeri yumrukladı

Manisa'da yaşayan 65 yaşındaki diş hekimi Hüseyin Tezer, ilerlemiş yaşına rağmen kick boks sporunda siyah kuşak kazandı. Sporun kendisini gençleştirdiğini ve hiçbir hastalığının kalmadığını anlatan Tezer, şeker hastalığını da sporla yendiğini söyledi. 8 yıl önce kick boksa merak salan 2 çocuk babası diş hekimi Hüseyin Tezer, yaşıtlarına şöyle seslendi: "28 yıl boyunca çalıştım. Kick boks sporuyla tanıştığımda kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Hiç zorlanmıyorum. Spor insanı gençleştiriyor. Şekeri de spor yaparak yendim."