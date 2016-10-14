Şebeke aranıyor

Muş'un Gündoğan Köyü'nde oturanlar, köyde baz istasyonu olmayınca telefonla konuşabilmek için ilginç yöntemlere başvurdu. Köyünerkekleri şebekenin çektiğicamii minaresine çıkarken,kadınlar ise 500 metre uzaklıktakibir tepeye çıkmak zorundakaldı. Acil hasta olduğu zaman birini minareye çıkarıp 112 Acil Servis'i arattıklarını belirten köylülerden Adnan Yurtlu, "Köyde cep telefonları çalışmıyor. Her saat tepeye ya da minareye çıkmak zor oluyor. Her ev de en az 4-5 telefon var. Bu sıkıntının bitmesi içinGSM şirketlerini köyümüzedavet ediyoruz" diye konuştu.
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