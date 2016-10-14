  1. Teröre millet tokadı
  2. Vatan uğruna canını verdi

Şebeke aranıyor

Şebeke aranıyor
Muş'un 'nde oturanlar, köyde baz istasyonu olmayınca telefonla konuşabilmek için ilginç yöntemlere başvurdu. Köyün erkekleri şebekenin çektiği camii minaresine çıkarken, kadınlar ise 500 metre uzaklıktaki bir tepeye çıkmak zorunda kaldı. Acil hasta olduğu zaman birini minareye çıkarıp 112 Acil Servis'i arattıklarını belirten köylülerden Adnan Yurtlu, "Köyde cep telefonları çalışmıyor. Her saat tepeye ya da minareye çıkmak zor oluyor. Her ev de en az 4-5 telefon var. Bu sıkıntının bitmesi için GSM şirketlerini köyümüze davet ediyoruz" diye konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar