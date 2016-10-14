İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'nın Belçika'da faaliyet gösteren unsurlarından "Agit" kod adlı terörist, Kandil'in talimatı doğrultusunda Güney Kıbrıs'ta legal görünümlü derneklerden "Theofilos Kürt Kültür Merkezi" sorumlularıyla ekim ayında Limosol'da görüştü.
Örgütün yeni dönem planlarını anlatan "Agit" kod adlı terörist, Türkiye'de birkaç ay içinde "Serhildan/Kürt ayaklanması" planlandığını, örgüt kadrolarının dağlardan metropollere inerek halka destek vereceğini aktardı.
Görüşmede örgüt mensubu terörist, HDP milletvekillerinin tutuklanmasının ayaklanma için kıvılcım etkisi oluşturacağını söyledi ve KKTC'deki Kürt kökenli vatandaşlardan para toplamaya başladıklarını belirtti.
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