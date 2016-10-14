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'nın kirli oyunu

Terör örgütü 'nın 'daki temsilcisi "Agit" kod adlı teröristin Güney Kıbrıs'taki legal görünümlü derneklerden "Theofilos Kürt Kültür Merkezi" sorumlularıyla ekim ayında Limasol'da görüştüğü ortaya çıktı.

PKKnın kirli oyunu

İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'nın 'da faaliyet gösteren unsurlarından "Agit" kod adlı terörist, 'in talimatı doğrultusunda Güney Kıbrıs'ta legal görünümlü derneklerden "Theofilos Kürt Kültür Merkezi" sorumlularıyla ekim ayında Limosol'da görüştü.

Örgütün yeni dönem planlarını anlatan "Agit" kod adlı terörist, Türkiye'de birkaç ay içinde "Serhildan/Kürt ayaklanması" planlandığını, örgüt kadrolarının dağlardan metropollere inerek halka destek vereceğini aktardı.

Görüşmede örgüt mensubu terörist, HDP milletvekillerinin tutuklanmasının ayaklanma için kıvılcım etkisi oluşturacağını söyledi ve KKTC'deki Kürt kökenli vatandaşlardan para toplamaya başladıklarını belirtti.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 18:51
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