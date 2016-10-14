  1. Evli mutlu çocuklu
  2. Kaza mı intihar mı?

Paralar yattı!

’in ortağı Moris Algazi, bir tekneyi 3 ünlü isme birden sattı. 50 milyon dolar vurgun yapıp yurt dışına kaçtı. Algazi’nin ortağı Haluk Gündoğdu da olayı doğruladı

Paralar yattı!
Dünyanın en ünlü yatlarını Türkiye'ye getiren 'in ortağı sosyetik işadamı Moris Algazi sırra kadem bastı. İddiaya göre 50 milyonla ortadan kaybolan iki çocuk babası Algazi'nin nerede olduğunu bilen yok. Sosyete bu büyük vurgunun şokunu yaşarken gözler işadamının ortağı Haluk Gündoğdu'ya çevrildi. Büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu söyleyen Gündoğdu "Şoktayım, iddialar gerçek" dedi. İtalyan yat üreticisi Azimut Yachts Group'la yapılan anlaşma ile 'Azimut Türkiye' olarak yoluna devam eden şirketin ve Concept Marine'in ortaklarından Moris Algazi'nin bir tekneyi üç kişiye birden sattığı ortaya çıktı.

İKİ HAFTADIR YOK
Ünlü işadamının toplamda 20 milyon dolarlık tekne siparişi aldığı ancak uzun bir süre geçmesine rağmen siparişleri teslim etmediği öğrenildi. Bankalardan da 30 milyon dolar kredi çektiği söylenen Moris Algazi'nin ortağı Haluk Gündoğdu da piyasada çıkan dolandırıcılık iddialarını doğruladı. Gündoğdu "Ben de bu olaylarla uğraşıyorum, çok şaşkınım. 2 haftadır kendisine ulaşamıyorum, ortada yok. Şoktayım" diye konuştu. Sosyete dünyasını şoke eden 50 milyon dolarlık vurgunun yankıları sürerken ünlü isimlerin de Moris Algazi'den tekne siparişi verdiği ancak kendisine ulaşamadığı söyleniyor. Fenerbahçeli kaleci , S&S Motors'un sahibi Sinan Kandemir, Algazi'nin en yakın arkadaşı işadamı reklamcı Can Korur'un da mağdur olan isimler arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI
● Bu zenginlerin dolandırılma haberlerine üzülen var mı? Ben hiç üzülmüyorum da!
● Belki Robin Hood gibi zenginlerden alıp fakirlere veriyordur kaçan kişi.
● Milyon dolarlık tekneleri alabilmek için insanlar kimbilir nasıl çalışıp çabaladı. Çok üzüldüm çok...
● Zenginlerin mağdurlukları bile pahalı arkadaş...
● Volkan günaydın birader... Nasıl gol ama!
● Ben de dolabımın teknik servisine ulaşamıyorum...
● Vah vah... Aramızda para toplayalım Volkan Demirel için...
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