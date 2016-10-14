Paralar yattı!

Dünyanın en ünlü yatlarını Türkiye'ye getiren Concept Marine'in ortağı sosyetik işadamı Moris Algazi sırra kadem bastı. İddiaya göre 50 milyonla ortadan kaybolan iki çocuk babası Algazi'nin nerede olduğunu bilen yok. Sosyete bu büyük vurgunun şokunu yaşarken gözler işadamının ortağı Haluk Gündoğdu'ya çevrildi. Büyük bir şaşkınlıkiçinde olduğunu söyleyenGündoğdu "Şoktayım,iddialar gerçek" dedi.İtalyan yat üreticisi AzimutYachts Group'la yapılan anlaşmaile 'Azimut Türkiye' olarakyoluna devam eden şirketin veConcept Marine'in ortaklarındanMoris Algazi'nin bir tekneyi üçkişiye birden sattığı ortaya çıktı.
İKİ HAFTADIR YOK
Ünlü işadamının toplamda 20 milyon dolarlık tekne siparişi aldığı ancak uzun bir süre geçmesine rağmen siparişleri teslim etmediği öğrenildi. Bankalardan da 30 milyon dolar kredi çektiği söylenen Moris Algazi'nin ortağı HalukGündoğdu da piyasada çıkandolandırıcılık iddialarınıdoğruladı. Gündoğdu "Ben debu olaylarla uğraşıyorum, çokşaşkınım. 2 haftadır kendisineulaşamıyorum, ortada yok.Şoktayım" diye konuştu.Sosyete dünyasını şoke eden50 milyon dolarlık vurgununyankıları sürerken ünlü isimlerinde Moris Algazi'den teknesiparişi verdiği ancak kendisineulaşamadığı söyleniyor. Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, S&S Motors'un sahibi Sinan Kandemir, Algazi'nin en yakın arkadaşı işadamı reklamcı Can Korur'un da mağdur olan isimler arasında yer alıyor.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
● Bu zenginlerin dolandırılma haberlerine üzülen var mı? Ben hiç üzülmüyorum da!
● Belki Robin Hood gibi zenginlerden alıp fakirlere veriyordur kaçan kişi.
● Milyon dolarlık tekneleri alabilmek için insanlar kimbilir nasıl çalışıp çabaladı. Çok üzüldüm çok...
● Zenginlerin mağdurlukları bile pahalı arkadaş...
● Volkan günaydın birader... Nasıl gol ama!
● Ben de dolabımın teknik servisine ulaşamıyorum...
● Vah vah... Aramızda para toplayalım Volkan Demirel için...
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