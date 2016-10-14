O caniye müebbet istemi!

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi Park Sokak'ta, 17 Haziran Cuma sabahı işe gitmek üzere servis bekleyen Tuba Korkmaz, iki ay önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı Fatih S. tarafından saldırıya uğradı. Boğzından da olmak üzeri dört kez bıçaklanan Tuba Korkmaz'ı, doktor olan bir mahalle sakini görerek ilk müdahaleyi yaptı. Genç kadın daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) kaldırıldı. Olayın ardından adliyeye sevk edilen Fatih S.'ye, Tuba Korkmaz'ın ablası dizi oyuncusu ŞeymaKorkmaz ile babasıtepki gösterdi. Vahşet ile ilgili Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmaya Tuba Korkmaz,tutuklu sanık Fatih S. ile avukatlarve yakınları katıldı. Sanık Fatih S'in 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi.
TEŞEBBÜS AŞAMASINDA!
Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütalaa verdi. Tuba Korkmaz'ı ağır yaralayan Fatih S.'inağırlaştırılmış müebbet hapiscezasıyla cezalandırılmasını isteyensavcı, olayın teşebbüs aşamasındakalmasından dolayı 13 yıldan 20yıla kadar cezalandırılmasını talepetti. Mahkeme heyeti avukatların yazılı savunma yapmaları için duruşmayı 21 Ekim 2016 tarihine erteledi.
KISKANIYORDUMSAVUNMASI!
Tutuklu sanık Fatih Sağır da yaptığı savunmasında "Sosyal paylaşım sitelerinde sürekli erkeklerle yazışmaları oluyordu. Hatta bu yazışmalarından bazıları cinsel içerikli mesajlar içeriyordu. Kendi evinde kalmak için erkek arkadaşlarını çağırıyordu. Bunları yaptığı için kıskanıyordum. Kendisini başka erkeklerle görüşmemesinden ve imalı yazışmalar yapmasından uzak tutmak istiyordum" dedi.
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