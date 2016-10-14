NATO’da operasyon

Emniyet ve ordu başta olmak üzere devletin en kritik kurumlarına sızan FETÖ üyelerine yönelik operasyonlar devam etti. Türkiye,NATO görevi çerçevesinde Belçika,Almanya, Hollanda ve İngiltere'de görev yapan askeri personellerine 27Eylül'de mektup göndererek "3 güniçinde Türkiye'ye dönün" talimatı verdi. Söz konusu emir yazısının 149 askere ulaştığı kaydedildi. Brüksel'deki NATO Genel Merkezi'nde görev yapan 50 personelden geriye sadece 9'unun kaldığı ve Türkiye temsil heyetinin bazı toplantılara katılmadığı öğrenildi. Türkiye'ye geri dönme talimatı alan kimi personelin de emre itaatsizlikederek Avrupa'ya kaçtığı belirtildi.
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