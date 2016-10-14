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NATO’da operasyon
Emniyet ve ordu başta olmak üzere devletin en kritik kurumlarına sızan FETÖ üyelerine yönelik lar devam etti. Türkiye, görevi çerçevesinde Belçika, Almanya, Hollanda ve İngiltere'de görev yapan askeri personellerine 27 Eylül'de mektup göndererek "3 gün içinde Türkiye'ye dönün" talimatı verdi. Söz konusu emir yazısının 149 askere ulaştığı kaydedildi. Brüksel'deki NATO Genel Merkezi'nde görev yapan 50 personelden geriye sadece 9'unun kaldığı ve Türkiye temsil heyetinin bazı toplantılara katılmadığı öğrenildi. Türkiye'ye geri dönme talimatı alan kimi personelin de emre itaatsizlik ederek Avrupa'ya kaçtığı belirtildi.
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