  1. Zehir olduk!
  2. Şekeri yumrukladı

Mucizenin adı Özlem

Mucizenin adı Özlem
Vaktinden önce 850 gram ağırlığında dünyaya gelen , kendisine 'yaşamaz' diyen doktorlara inat hayata tutundu. 10 ayda doğum kilosunun 10 katı ağırlığa ulaşarak 8 kilo 700 gram olan mucize bebek, ailesini ve doktorlarını sevince boğdu. Anne Tülay Özyıldırım, şunları söyledi: "25 haftalık hamileyken, erken doğum yaptım. 'Bebeğin yaşamaz' denildi. Çok zorlu bir süreçten geçtik. 3 ay hastanede kaldık. Allah'a şükür çocuğum şimdi iyi."
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