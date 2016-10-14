Mucizenin adı Özlem

Vaktinden önce 850 gram ağırlığında dünyaya gelen Özlem bebek, kendisine 'yaşamaz' diyen doktorlara inat hayata tutundu. 10 ayda doğum kilosunun 10 katı ağırlığa ulaşarak 8 kilo 700 gram olan mucize bebek, ailesini ve doktorlarını sevince boğdu. Anne TülayÖzyıldırım, şunları söyledi: "25 haftalık hamileyken, erken doğum yaptım. 'Bebeğin yaşamaz' denildi. Çok zorlu bir süreçten geçtik. 3 ay hastanede kaldık. Allah'a şükür çocuğum şimdi iyi."
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