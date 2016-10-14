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'den 'li 'ye sert cevap

Dün yaptığı açıklamada lideri Bahçeli'ye ağır hakaretler eden Parti Sözcüsü 'ye MHP'den sert yanıt geldi.

MHPden CHPli Selin Sayek Bökeye sert cevap

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'nin 'ye ilişkin kullandığı "Saray'ın yedek lastiği" sözlerine MHP Genel Sekreteri yanıt verdi.

MHP'DEN CHP'YE: PKK'NIN DON LASTİĞİ CHP
Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:
"Diğer bir siyaset kuklası CHP'li Selin Sayek Böke, Sayın Genel Başkanımıza ve partimize izansızca laf atmaktadır. Kendileri PKK'nın 'don lastiği' oldukları için dünyayı öyle algılamaları ve partimize lastik yakıştırması yapmaları tamamıyla bilinçaltlarının dışa vurumudur.

"BİZİ DEĞİL, 'HDP'YE OY VERDİK' DİYEN YÖNETİCİYİ SORGULAYIN"
CHP, MHP'nin siyasetini sorgulayacağına 'ailece HDP'ye oy verdik' diyen dönemin Genel Başkan Yardımcısını sorgulamalıdır. Bebek katilinin posteri altında yürüyüşe katılan milletvekilini ve şu anda kelle koltukta PKK ile mücadele eden polisimize ve askerimize suç duyurusunda bulunan bir diğer Genel Başkan Yardımcısını sorgulamalıdır.

"SİZ PKK LEŞLERİNE AĞIT YAKARSINIZ"
Milliyetçi Hareket Partisi; Türkiye ve Türk milleti için vardır. Biz sorumlu ve millî muhalefetimizi yine yapacağız; ama siyasi mücadelenin ahlaki ve vicdani dengeden mahrum olmasına izin vermeyeceğiz. Bu devlet bizimdir. Bu millet biziz. CHP'liler ya PKK leşlerine ağıtlar yakar ya da Che tişörtleriyle Meclis'te gösteri yapmaya kalkışır. Milliyetçilik, Bolivya dağlarında öldürülen Arjantinli maceracı serseri Guevera için zırlayıp da sıra Kazak kahramanı Osman Batur'a gelince susmak hiç değildir. CHP zihniyeti bunu anlayamaz.

"HADDİNİZİ BİLİN"
Bu sebeple CHP'nin sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın adını ağızlarına alırken iyi düşünmelidir. Milliyetçi Hareket'e bu konularda dil uzatmak sicili bozuk, sabıkası kabarık zihniyetlerin haddi ve hakkı değildir."
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 11:44
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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&#199;ETİN ÇETİN

chp çaktırmadan hdp, pkk , feto bunların ekmeğine yağ sürmeye çalışıyor ,milleti aptal sanıyor ,millet sizin ne mal olduğunuzu biliyor ,artık yemezler ,mhp yi de kendi iğrenç safına sokmaya çalışıyor ,

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evet0
hayır0
cevapla 14.10.2016 15:34
ihsan ihsan

sayek cia ajanı beyaz sarayın istepnesi chp topu fetö nün destekçileri vatan haini bunlar merak ediyorum ulen bunların içinde hiç adam yokmu

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evet7
hayır1
cevapla 14.10.2016 14:18
kalender kalender

Bizleri kimlerin yönettiğini görüyoruz.Ne kadar seviyesiz suçlama.mhp yi bu tavırlarından dolayı kınıyoruz.

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evet2
hayır12
cevapla 14.10.2016 12:49
Hain kalender Hain kalender

Kalender sen de don lastiğisin belli.Mhp gerekli cevapı vermiş.

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evet10
hayır1
cevapla 14.10.2016 13:38
misafir. misafir.

kime söylüyorsun ki.suratına tükürsen yağmur yağdı diyecek.her fırsatta erdoğanaı eleştiren sen kim oluyorsun başbakan var derken hah işte maden bunları söylüyorsun bırakalım buna halk karar versin.halk ya erdoğan diyecek yada sen artık çok oldun bak parlementer sistem var sen karışma diyecek.amaaaaa halkın ne diyeceğini bildikleri için yaygara koparıyorlar.vede yaptıkları çirkefliğide poltika zannediyorlar.sözüm ona efeleniyorlar.halkın iradesinden bahsediyorlar ama halkın iradesindende ödleri kopuyor.hırsız dedin % 25 aldın başbakanın anasına söğdün yine % 25 aldın.demekki olup olacağın bu kadar.hani buda cabası derler ya çirkeflikleride bunların cabası.

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evet11
hayır1
cevapla 14.10.2016 12:02
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