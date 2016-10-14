Mehdi değil tüccar FETO

17 Aralık 2013 yılına kadar yeşil pasaport da kullandığı tespit edilen Fetullah Gülen'in İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 1990 yılında aldığı pasaporta bilgilerine ulaşıldı. Gülen'in 31 Ekim 1990 yılında yaptığı müracaat formunda pasaportu talep etme nedeni olarak 'iş seyahati' bilgisi yer alıyor.

DİN TİCARETİ YAPIYOR!

Gülen'in pasaportu Avrupa'ya gitmek için aldığı görülüyor. Gülen'in pasaportunda en can alıcı bölüm ise mesleği! Dünyanın dört bir yanında insanları 'din alimi eğitimci' diye kandıran FETÖ elebaşının asıl mesleği ne imam ne de eğitimci. Gülen'in pasaportunun meslek bölümünde 'tüccar' yazıyor.

Gülen'in pasaportunda yazan 'tüccar' ifadesi akıllara insanları din istismarı yapıp kandırarak yaptığı 'din tüccarlığı'nı getirdi. Röportajlarında ve videolarında parayla pulla hiç bir işinin olmadığı, sadece din adamlığı yaptığı yalanını söyleyen Gülen'in asıl mesleği böylece deşifre oldu.