Kurtulmuş: FETÖ 79 milyonu mağdur etmiştir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'birilerine haksızlık yapılmış, FETÖ mağdurları varmış' gibi bir algı operasyonu oluşturmanın, darbeyi yapan zihniyetin planlarından biri olduğunu belirterek, "Bu memlekette FETÖ mağdurları yoktur, FETÖ'nün mağdur etmeye kalktığı 79 milyon milletimiz vardır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde akademik yıl açılış töreninde konuştu.

Kurtulmuş, Ortadoğu'daki hiç bir olayın tarihsel geçmişten bağımsız olmadığını, Osmanlı Devleti'nin bölünmesiyle ortaya çıkan derin fay hatlarının ortaya çıkardığı bir enerji olduğunu kaydederek, "Bunlara karşı çok uyanık ve titiz olmalıyız. Bu bölgenin bütün asli unsurları, tarihi unsurlar haline getirilmiştir. Oradaki aileler, düzen tamamı tarumar edilerek yeni düzen kurulmaya çalışılmış. Asli unsurlar tali unsurlar haline dönüştürülmüş. Zihinleri bölmeye çalışan uluslararası emperyalist plana karşı uyanık olmalıyız. Burada Çanakkale'de karşı tepelere o bombaları atanlar, boğaza girip iki tarafı bombalayanların iradesi neyse, 15 Temmuz'da meclisi bombalayan irade aynı iradedir. Birbirinin aynısıdır. Menderes'i idama götüren irade aynıdır. 12 Eylül öncesi gençleri birbirine kırdıran, ideallarıyle taprağa gömülmesini sağlayan irade aynıdır, alevi sünni diye birbirine ayırt etmek isteyen aynı iradedir. Saf bir şekilde buna katılmış olanlar varsa kusura bakmasın uyansınlar, Çanakkale'de Afrika'dan getirilen müslümanlar "hilafeti kurtarıyoruz" diye kandırılmıştı. Düşman diye savaştıkları Türk mevzilerinden ezanlar okunduğunda, Mehmetçik onları Kuranı Kerim okuyarak karşıladığında bunlar da müslüman diyerek Kuran-ı Kerim'i bizim mevzilerimize bırakan Senagel ve Bangladeşli müslümanları biliyoruz" dedi.