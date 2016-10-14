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’lar donduruldu

‘Kuluçka’lar donduruldu
FETÖ'cü hainlerin girişiminin ardından 442 hesap açtığı öğrenildi. Bu hesapların üyelerine finans desteği sağlamak için üçüncü kişiler adına açıldığı tespit edildi. Söz konusu hesaplarda çok sayıda kişiye vekalet verildiği belirlenirken, işadamlarından alınan himmetlerin önemli bir bölümünün de bu hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Yetkililer kuluçka hesaplarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 420 milyon liraya yakın para bulunduğunu belirledi. Söz konusu hesapların dondurulduğu kaydedildi.

HAZAL ATEŞ
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