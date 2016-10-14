‘Kuluçka’lar donduruldu

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuzdarbe girişiminin ardından 442 kuluçka hesap açtığı öğrenildi. Bu hesapların FETÖ üyelerine finans desteği sağlamak için üçüncü kişiler adına açıldığı tespit edildi. Söz konusu hesaplarda çok sayıda kişiye vekalet verildiği belirlenirken, işadamlarından alınan himmetlerin önemli bir bölümünün de bu hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Yetkililer kuluçka hesaplardailk belirlemelere göre yaklaşık420 milyon liraya yakın parabulunduğunu belirledi. Söz konusu hesapların dondurulduğu kaydedildi.
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