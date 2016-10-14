Soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan bazı şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, İstanbul'daki 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen 11'i kurmay olmak üzere 28 albay, 5 astsubay ile biri vali yardımcısı ve görevden alınan dermatoloji uzmanı bir profesörün de bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminde örgütün askeriyedeki yapılanmasının tamamen deşifre olmaması adına ortaya çıkmadıkları ileri sürülmüştü.

4'Ü YÖNETİCİLİKTEN 20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, aralarında merkez vali yardımcısı Ş.E. ile görevden alınan bir profesörün bulunduğu 4 sivil şüphelinin "terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan, aralarında kurmay albayların da bulunduğu 16 şüpheli askerin ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlilçe tutuklanmıştı. Hakimlik, diğer 19 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmalarına karar vermişti.