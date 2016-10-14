Kocası da inanmadı

Bursa'da geçen Şubat ayında 2 ay önce evlenen oğlu ile aynı evde oturan 58 yaşındaki Çetin Bayrak'ın üst tarafı çıplak cesedi, komşuları tarafından bulundu. Polis, olay anında evde bulunan gelini 24 yaşındaki Meryem Bayrak'ı gözaltına aldı. Kadın, kayınpederini kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Mahkemeye çıkartılan genç kadın, tutuklandı. Ömür boyu hapis cezası istenen Meryem Bayrak'ın dün yargılanmasına devam edildi. Meryem Bayrak, ilk duruşmadaki savunmasını yineleyerek, "Kayınpederim bu sırada saçlarımdan tutarak sürüklemeye başladı. Küfür ederek bana sahip olmaya çalışıyordu. Elinden kurtularak, salona geçtim. Karanlıkta elime geçirdiğim bıçağı rastgele salladım. Şoka girdim. Kendimi evden dışarıya attım. Eşimi aradım, daha önce de 155'i arayarak 'kayınpederim beni rahatsız ediyor' demiştim" dedi. Eşi Selçuk Bayrak da "Eşim, 'korkuyorum, babama da ulaşamıyorum' dedi. Eve geldiğimde olayı öğrendim. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti ise duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.