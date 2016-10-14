  1. Kaza mı intihar mı?
  2. Aşk-ı memnu cinayetine ömürlük ceza!

Kocası da inanmadı

Kocası da inanmadı
Bursa'da geçen Şubat ayında 2 ay önce evlenen oğlu ile aynı evde oturan 58 yaşındaki Çetin Bayrak'ın üst tarafı çıplak cesedi, komşuları tarafından bulundu. Polis, olay anında evde bulunan gelini 24 yaşındaki Meryem Bayrak'ı gözaltına aldı. Kadın, kayınpederini kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Mahkemeye çıkartılan genç kadın, tutuklandı. Ömür boyu hapis cezası istenen Meryem Bayrak'ın dün yargılanmasına devam edildi. Meryem Bayrak, ilk duruşmadaki savunmasını yineleyerek, "Kayınpederim bu sırada saçlarımdan tutarak sürüklemeye başladı. Küfür ederek bana sahip olmaya çalışıyordu. Elinden kurtularak, salona geçtim. Karanlıkta elime geçirdiğim bıçağı rastgele salladım. Şoka girdim. Kendimi evden dışarıya attım. Eşimi aradım, daha önce de 155'i arayarak 'kayınpederim beni rahatsız ediyor' demiştim" dedi. Eşi Selçuk Bayrak da "Eşim, 'korkuyorum, babama da ulaşamıyorum' dedi. Eve geldiğimde olayı öğrendim. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti ise duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar