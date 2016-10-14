Kaza mı intihar mı?

Düzce'ninGölyaka ilçesiKemeryanıköyünde yaşayan30 yaşındaki SalihMetin'in evindendün silah sesiduyuldu. Yakınlarıhemen Metin'inevine koştu. Ailebireyleri SalihMetin'i kanlariçinde yerdeyatarken buldu. Durum hemen polis vesağlık ekiplerine bilidirildi. Kısa süredeolay yerine giden ekipler, adamın hayatınıkaybettiğini belirledi. Polis ise evdeyapılan incelemede Salim M.'nin yanındaav tüfeği buldu. Olayın intihar mı kazamı olduğu, yapılan otopsinin ardındantespit edileceği öğrenildi.
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