Kaza mı intihar mı?

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kemeryanı köyünde yaşayan 30 yaşındaki Salih Metin'in evinden dün silah sesi duyuldu. Yakınları hemen Metin'in evine koştu. Aile bireyleri Salih Metin'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bilidirildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise evde yapılan incelemede Salim M.'nin yanında av tüfeği buldu. Olayın intihar mı kaza mı olduğu, yapılan otopsinin ardından tespit edileceği öğrenildi.