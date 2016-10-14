Kahraman şoför

Manisa'da geçen pazartesi günü hipertansiyon hastası 34 yaşındaki ArzuDağdelen, halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra ise fenalaştı. Şoför YükselDemir, durumu fark etti. Bunun üzerine aracı, hastaneye çekti. Dağdelen'i sağlık çalışanlarına teslim etti. Demir'in bu davranışı diğer yolcular tarafından da takdirle karşılandı. Yüksel Demir, "Bir yolcunun fenalaştığını fark ettim. Yolda otobüsü durdurup, kadına yardım ettim. Güzergah dışına çıkmamız yasakolmasına rağmen, hastaneye götürüp,yetkililere teslim ettim" dedi.
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