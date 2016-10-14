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Kahraman şoför

Kahraman şoför
Manisa'da geçen pazartesi günü hipertansiyon hastası 34 yaşındaki Arzu Dağdelen, halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra ise fenalaştı. Şoför Yüksel Demir, durumu fark etti. Bunun üzerine aracı, hastaneye çekti. Dağdelen'i sağlık çalışanlarına teslim etti. Demir'in bu davranışı diğer yolcular tarafından da takdirle karşılandı. , "Bir yolcunun fenalaştığını fark ettim. Yolda otobüsü durdurup, kadına yardım ettim. Güzergah dışına çıkmamız yasak olmasına rağmen, hastaneye götürüp, yetkililere teslim ettim" dedi.
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