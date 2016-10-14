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Kahraman şehidimize ne yapsak az

Kahraman şehidimize ne yapsak az
Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı'na 15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman şehidin adı verilecek. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in şehadete kavuştuğu alanda yer alan mübarek kanı koruma altına alınmıştı... karar sosyal medyada da büyük yankı buldu. Halisdemir'e büyük övgü mesajları atan binlerce kişi, "O bu vatan için canını seve seve veren biri. Halisdemir'e ne yaparsak yapalım, ona borcumuzu ödeyemeyiz" minvalinde yorum yaptı.
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