Kahraman şehidimize ne yapsak az

ÖzelKuvvetlerKomutanlığıKarargahı'na15 Temmuz'unseyrini değiştirenkahraman şehidin adı verilecek. ŞehitAstsubay Ömer Halisdemir'inşehadete kavuştuğu alanda yer alanmübarek kanı koruma altına alınmıştı...karar sosyal medyada da büyük yankıbuldu. Halisdemir'e büyük övgümesajları atan binlerce kişi, "O bu vataniçin canını seve seve veren biri.Halisdemir'e ne yaparsak yapalım,ona borcumuzu ödeyemeyiz"minvalinde yorum yaptı.
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