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ları 'nin senaryosu çıktı!

'nin İslam coğrafyası üzerinde oynadığı kirli bir oyun daha deşifre oldu. Tüm dünyada İslamofobiyi artıran El-Kaideli, DAEŞ'li larının CIA ve Pentagon tarafından bir İngiliz ne hazırlatıldığı ortaya çıktı.

'nin iki önemli kurumu Pentagon ve CIA'nın Ortadoğu'ya yönelik düzenlenen askeri müdahalelerin meşrulaştırılması için sahte terör ları hazırlattığı ortaya çıktı. Terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiği söylenen bazı videolarının da bizzat CIA ve Pentagon tarafından Londra merkezli bir ne hazırlatıldığı ve psikolojik harp yönteminin bir parçası olduğu anlaşıldı. ABD bu videolar için İngiliz şirkete yaklaşık 540 milyon dolar ödemiş.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 04:34
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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MİLLET MİLLET

dünyada ne pislik oluyorsa bunu yapan ABD dir.

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evet0
hayır0
cevapla 14.10.2016 09:16
Mehmet Mehmet

nasıl PKK yı ABD kurduysa, PYD yi,YPG yi,DEAŞI kuranda ABD SİYONİST şeytanıdır.

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evet0
hayır0
cevapla 14.10.2016 09:15
ihsan ihsan

bunları ben ilk gün yazdım bu videoların sahte olduğunu islamofobiyayı artırmazk için ABD nin yaptığını yazmıştım akıl var mantık var deaş infaz için niye uğraşsın kafaya bir kurşun sıkar biter

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evet3
hayır0
cevapla 14.10.2016 08:38
dedemkorkut dedemkorkut

Bu kahpe ve hibrid ülkeden her şey beklenir,..bırakalım sagı solu alevilik miş sünnilik miş hepsi hizipçilik. Allahın bir kitabın bir olduğu dinimiz derki ey inananlar bir olunuz ki kuvvetli olasınız.

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evet3
hayır0
cevapla 14.10.2016 07:42
Şaban Şaban

Kötülükler nereden besleniyorsa orayı kurutacaksın. Yoksa kötülükler kaybolmaz. Demek istediğim Petrol bölgelerini üç beş küresel mafyaya teslim etmemek. Yoksa dünya sömürü altında yaşamaya mahkumdur. Küresel devletler sözde devlet olmuş. Devletlerin üzerinden para kimlere akıyor. Devletleri araç haline getirmişler.

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evet0
hayır0
cevapla 14.10.2016 05:27
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