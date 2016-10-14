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İsveç'te basın özgürlüğüne darbe!

  • 14 Ekim 2016, Cuma 15:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

özgürlüklerden bahsedenlere bak...Türkiye sizlerden çoooook iyi çok...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 14.10.2016 14:34
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