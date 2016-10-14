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skandal karardan geri döndü

'nun, 'te bugün düzenlenecek "15 Temmuz-Kanlı Darbenin Perde Arkası" panelinin bazı İsveçli parlamenterlerce iptal edilmesi üzerine mevkidaşı Margot Wallström ile yürüttüğü yoğun telefon diplomasisi sonuç verdi.

İsveç skandal karardan geri döndü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Çavuşoğlu, konuya ilişkin olarak mevkidaşı ile 3 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Wallström'ü konuya ilişkin ayrıntılı olarak bilgilendiren Çavuşoğlu, daha sonra iptal kararının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Wallström de kararın, panelin yapılacağı okul tarafından alındığını, kendilerine ait olmadığını ve panelin istenilen zamanda yapılabileceğini söyledi.

Öte yandan, iptal üzerine paneli düzenleyen Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) polisine başvurduğu ve panelin yarın 15.00'te yapılmasına ilişkin izin alındığı öğrenildi.

İsveç'te basın özgürlüğüne darbe!

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin bir haber kanalına yaptığı açıklamada, her zaman "toplanma özgürlüğü" ve "medya özgürlüğü" gibi konularda Türkiye ve diğer ülkelere ders vermeye çalışan ülkelerin bu tür toplantıları engellemesinin çelişki ve çifte standardın bir göstergesi olduğunu belirtmişti.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 23:54
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