  1. NATO’da operasyon
  2. VatiKAN

Hoşçakal şehidim

Hoşçakal şehidim
Türkiye dün bir kahramanını daha uğurladı. 'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında olan Uzman Onbaşı (25) dün memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine 15 bin kişi katıldı. Şehidin annesi Bülbül Öklük şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Şehit Öklük son yolculuğuna uğurlanırken, Şırnak'tan acı bir haber daha geldi. PKK'lı teröristler, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde operasyona çıkan i time bombalı saldırı düzenledi. Hain saldırıda bir asker ve korucu İhsan Öter şehit olurken, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi. Söz konusu bölgede çembere alınan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Kobra helikopterler bölgeyi ateş altına aldı. Öte yandan Hakkâri-Van Karayolu'na PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından bulunarak imha edildi. Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda ise çok sayıda terörist öldürüldü.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar