Hoşçakal şehidim

Türkiye dün bir kahramanını daha uğurladı. Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Sercan Öklük (25) dün memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine 15 bin kişi katıldı. Şehidin annesi Bülbül Öklük şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Şehit Öklük son yolculuğuna uğurlanırken, Şırnak'tan acı bir haber daha geldi. PKK'lı teröristler, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde operasyona çıkan askeri time bombalı saldırı düzenledi. Hain saldırıda bir asker ve korucu İhsan Öter şehit olurken, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi. Söz konusu bölgedeçembere alınan teröristler ile güvenlik güçleriarasında çatışma çıktı. Kobra helikopterler bölgeyi ateş altına aldı. Öte yandan Hakkâri-Van Karayolu'na PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından bulunarak imha edildi. Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda ise çok sayıda terörist öldürüldü.
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