  1. Vatan uğruna canını verdi
  2. Fedakar Z'ana'

Hayat hediyesi

Ümmü Atar, böbrek yetmezliği yaşayan eşi ’a böbreğini verdi. Çift, ameliyat sonrası mutluluk fotoğrafı çektirdi

Hayat hediyesi
Uşak'ta yaşayan İbrahim Atar (62) böbrek yetmezliği nedeniyle 8 ay önce diyalize girmeye başladı. Atar, tedavi sürecinde organ nakli olabilmek için Pamukkale Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Kadavradan organ nakli olmak için sıraya girdi. Bir yandan da canlı vericiden nakil için test yapıldı. 'ın eşi Ümmü Atar'ın (57) test sonuçları ise nakil için uygun bulundu. Geçtiğimiz ağustos ayında Pamukkale Üniversitesi'nde Prof. Dr. Çağatay Aydın ve Doç. Dr. Murat Özbay tarafından gerçekleşen ameliyatla Ümmü Atar'ın böbreği 32 yıllık eşi İbrahim Atar'a nakledildi. Böbrek nakli olduktan sonra kendisini 15 yaşında gibi hissettiğini söyleyen İbrahim Atar, "6 ay diyalize girdim. Eşim bana böbreğini vererek büyük bir vefa örneği gösterdi. Şimdi çok rahatım, sağlığıma kavuştum. Eşim beni diyalizden kurtardı. Başkalarına da organ bağışını tavsiye ediyoruz. 15 yaşında gibi hissediyorum, sıfır kilometre oldum" diye konuştu. Ümmü Atar da eşinin sağlığının kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Başkalarına da organ bağışını tavsiye ediyorum" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar