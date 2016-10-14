Hayat hediyesi

Uşak'ta yaşayan İbrahim Atar(62) böbrek yetmezliği nedeniyle 8 ayönce diyalize girmeye başladı. Atar,tedavi sürecinde organ nakli olabilmekiçin Pamukkale Üniversitesi OrganNakli Merkezi'ne başvurdu. Kadavradanorgan nakli olmak için sırayagirdi. Bir yandan da canlı vericidennakil için test yapıldı. İbrahim Atar'ıneşi Ümmü Atar'ın (57) test sonuçları isenakil için uygun bulundu. Geçtiğimizağustos ayında Pamukkale Üniversitesi'ndeProf. Dr. Çağatay Aydınve Doç. Dr. Murat Özbay tarafındangerçekleşen ameliyatla ÜmmüAtar'ın böbreği 32 yıllık eşi İbrahimAtar'a nakledildi. Böbrek nakli olduktansonra kendisini 15 yaşında gibihissettiğini söyleyen İbrahim Atar, "6ay diyalize girdim. Eşim bana böbreğinivererek büyük bir vefa örneği gösterdi.Şimdi çok rahatım, sağlığıma kavuştum.Eşim beni diyalizden kurtardı. Başkalarınada organ bağışını tavsiye ediyoruz.15 yaşında gibi hissediyorum,sıfır kilometre oldum" diye konuştu.Ümmü Atar da eşinin sağlığının kendisiiçin önemli olduğunu belirterek, "Başkalarınada organ bağışını tavsiyeediyorum" dedi.
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