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Çukurca'da !

'nin Çukurca ilçesinde 'lı teröristler tarafından polis noktasına ateş açıldı

Hakkari Çukurcada çatışma!

'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıktı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde bir grup 'lı terörist tarafından ilçe merkezi girişindeki polis noktasına taciz ateşi açıldı.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma yaklaşık yarım saat sürdü.

İlçe merkezi silah sesleriyle yankılanırken, PKK'lılar ise karanlıktan faydalanarak kaçtılar. PKK'lıların yakalanması için operasyon başlatıldı.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 20:08
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