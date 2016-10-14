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Fırtına yuttu

Fırtına yuttu
Ukrayna'nın Odessa kentinde şiddetli fırtına üç kişinin yaşamına mal oldu. Kentte olağanüstü hal ilan edildi. gümrük yetkilileri tarafından daha önce alıkonulan bir Türk yelkenli teknesi, Karadeniz Yat Kulübü'nde fırtına nedeniyle battı. Mürettebatın kaza sırasında de olmadığı bildirildi.
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