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Firari 'cü Tuğamiral İzmir'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Tuğamiral , İzmir'de yakalandı.

Firari FETÖcü Tuğamiral İzmirde yakalandı

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari şüphelilerden Tuğamiral Arabacı'yı, Buca ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 'nın tanınmamak için bıraktığı uzun sakalları dikkati çekti.

Arabacı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 21:19
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ismail ismail

vatanına ihanet etmeseydin hala paşaydın şu haline bak ibretlik

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evet0
hayır0
cevapla 14.10.2016 23:06
memo memo

durzu tanimamak icin sakal birakmis

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.10.2016 22:35
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