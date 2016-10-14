Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari şüphelilerden Tuğamiral Arabacı'yı, Buca ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan İrfan Arabacı'nın tanınmamak için bıraktığı uzun sakalları dikkati çekti.
Arabacı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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vatanına ihanet etmeseydin hala paşaydın şu haline bak ibretlik
durzu tanimamak icin sakal birakmis
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