15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Uğuz hakkında 25 Temmuz'da yakalama kararı çıkarıldı.
O günden beri firari olarak aranan 3. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Uğuz, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde İrfan Uğuz ismine düzenlenen sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
Uğuz, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.
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3.sınıf sözde müdür, 2.sınıf sahtekar, birinci sınıf hain.vatana ihanetin bedeli yakında milletin meclisine gelmelidir idam olmadan bu kadar hain temizlenmez.
sahtekarlık genlerinde var..yadırgamamak lazım..mal bozuk mal müdürü ne yapsın...
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