  1. 15 Temmuz gazisine zabıta zulmü
  2. Dışişleri'nden ABD Donanması'nın küstah paylaşımına sert tepki

Firari 'cü müdür sahte kimlikle

soruşturması kapsamında yakalanması bulunan firari sahte kimlikle .

Firari FETÖcü müdür sahte kimlikle yakalandı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. Sınıf İsmail Uğuz hakkında 25 Temmuz'da yakalama kararı çıkarıldı.

O günden beri firari olarak aranan 3. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Uğuz, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde İrfan Uğuz ismine düzenlenen sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Uğuz, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.
Etiketler: , ,
  • 14 Ekim 2016, Cuma 20:14
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
DRD DRD

3.sınıf sözde müdür, 2.sınıf sahtekar, birinci sınıf hain.vatana ihanetin bedeli yakında milletin meclisine gelmelidir idam olmadan bu kadar hain temizlenmez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.10.2016 22:13
celali topuz celali topuz

sahtekarlık genlerinde var..yadırgamamak lazım..mal bozuk mal müdürü ne yapsın...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.10.2016 20:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar