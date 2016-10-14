FETÖ'nün iletişim programı ByLock'u kullanan Emniyet personeline yönelik operasyonda aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 60 polisin 59'u tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

FETÖ soruşturması kapsamında içlerinde Emniyet Müdür, Amir ve Komiserlerin bulunduğu 59 kişi tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

5 EMNİYET MÜDÜRÜ VAR!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 5 Emniyet Müdürü, 3 Emniyet Amiri, 37 Komiser Yardımcısı ve 15polis memuru olmak üzere toplam 60 şüphelinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne Şüpheliler soruşturma savcısı Evliya Çalışkan'a ifade verdi. Savcı Çalışkan 59 şüpheliyi tutuklamaya sevk ederken bir Komiser yardımcısı hakkıda da etkinlik pişmanlık kapsamında adli kontrol serbestisi talep etti.

Söz konusu komiserin savcılığa önemli bilgiler verdiği belirtildi. (Sabah)