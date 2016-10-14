  1. Bukalemun taktiği...
  2. 2. Adil vakası!

phone

’cüler, kendi aralarında ’’ adlı şifreli programla mesajlaştı. Kirli tezgah ortaya çıkınca operasyon ‘iletişim ağına’ kaydı. Örgüt üyeleri telaşlandı. Bazıları programın yüklü olduğu akıllı telefonlarını çok ucuza satıp kendilerini gizlemeye çalıştı! Yetkililer ise vatandaşı uyardı

FETÖphone
Terör örgütü , 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalktı. Vatandaş kalleşlere demokrasi tokadı attı. Darbeciler, kanlı girişimin ardından kaçacak delik aradı. FETÖ soruşturması kapsamında operasyonlar sürerken, kalleşlerin hainlikleri tek tek ortaya saçıldı. FETÖ üyelerinin darbe girişimi öncesinde telefonlarına indirdikleri "ByLock" adlı kriptolu mesajlaşma programıyla haberleştikleri anlaşıldı. "" kullandığı belirlenen örgüt üyeleri kıskaca alındı. Operasyonlar FETÖ'nün 'iletişim ağına' kaydı. Panikleyen FETÖ'cüler, ByLock uygulamasının yüklü akıllı telefonlarından kurtulmak için soluğu "ikinci el satış noktalarında" aldı. Çünkü bu uygulamanın, silinse bile akıllı telefonların hafızasında kalma gibi bir özelliği vardı. Mevcut telefonlarından uygulamayı silen örgüt üyeleri, arama yapılma ihtimaline karşı telefonlarını piyasa fiyatının çok altında satmaya başladı. Bazı darbecilerin internetten, bazılarının da ikinci el satım yapan telefoncular aracılığıyla satış işlemini yaptıkları saptandı. Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu yöneticisi ve Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Üzen, FETÖ üyelerinin "telefon oyunu" konusunda vatandaşları uyardı. Daha önce ByLock kullanılan telefonların vatandaşlar tarafından satın alınmaması gerektiğini söyleyen Üzen, dikkat edilmesi gerekenleri ise şu sözlerle anlattı:

'FİYATI ELE VERİYOR'
"Piyasada 2 bin liralık akıllı telefonların 300-500 liraya satıldığını öğrendik. Piyasada bu telefonların neden bu kadar ucuza satıldığını araştırdık. Bazı telefonlarda geçmişte ByLock programının kullanıldığını tespit ettik. Ucuz diye bu telefonları alan vatandaşların suçlu hale düşmemesi için konuyu gündeme taşıdık. Telefonda daha önce ByLock kullanılıp kullanılmadığı teknik incelemelerle ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın bunu en pratik fiyatından anlayabilir. IOS ve Android işletim sistemlerinde geriye dönük kullanılan programları tarayan uygulamalar var. Bu uygulamalarla telefondan silinen ByLock tespit edilebilir. Teröristler kendilerini aklamak için satış yöntemine başvuruyor. Sonrasında vatandaşlarımız mağdur olabiliyor. Onun için herkesin konuyla ilgili dikkatli olması gerekiyor."

Wİ-Fİ ŞİFRESİNİ KİMSEYE VERMEYİN
Bylock'lu telefonların piyasanın altındaki fiyatlarla satıldığı konusunda uyaran Mehmet Üzen, yabancılara verilen Wi-Fi şifreleri konusunda da uyardı. Üzen, "Müesseseler Wi-Fi şifresini herkese vermemeli. Terör örgütleri şifresini kullandıklarında o suç, şifre sahibine kalabilir. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı" ifadesini kullandı.
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