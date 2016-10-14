FETÖ’cüler, kendi aralarında ’ByLock’ adlı şifreli programla mesajlaştı. Kirli tezgah ortaya çıkınca operasyon ‘iletişim ağına’ kaydı. Örgüt üyeleri telaşlandı. Bazıları programın yüklü olduğu akıllı telefonlarını çok ucuza satıp kendilerini gizlemeye çalıştı! Yetkililer ise vatandaşı uyardı
Terör örgütü FETÖ, 15Temmuz'da darbe yapmayakalktı. Vatandaş kalleşleredemokrasi tokadı attı. Darbeciler,kanlı girişimin ardından kaçacak delikaradı. FETÖ soruşturması kapsamındaoperasyonlar sürerken, kalleşlerinhainlikleri tek tek ortaya saçıldı. FETÖüyelerinin darbe girişimi öncesindetelefonlarına indirdikleri "ByLock"adlı kriptolu mesajlaşma programıylahaberleştikleri anlaşıldı. "ByLock"kullandığı belirlenen örgüt üyeleri kıskacaalındı. Operasyonlar FETÖ'nün 'iletişimağına' kaydı. Panikleyen FETÖ'cüler,ByLock uygulamasının yüklüakıllı telefonlarından kurtulmakiçin soluğu "ikinci el satışnoktalarında" aldı. Çünkübu uygulamanın, silinsebile akıllı telefonlarınhafızasında kalma gibibir özelliği vardı.Mevcut telefonlarındanuygulamayı silen örgütüyeleri, aramayapılma ihtimalinekarşı telefonlarınıpiyasa fiyatınınçok altındasatmayabaşladı. Bazıdarbecilerininternetten,bazılarınında ikinci elsatım yapantelefonculararacılığıylasatış işlemini yaptıkları saptandı. TürkiyeElektrik Elektronik Teknisyenleri Esnafve Sanatkarlar Federasyonu yöneticisive Manisa Elektronik TeknisyenleriEsnaf ve Sanatkarlar Odası BaşkanıMehmet Üzen, FETÖ üyelerinin "telefonoyunu" konusunda vatandaşları uyardı.Daha önce ByLock kullanılan telefonlarınvatandaşlar tarafından satın alınmamasıgerektiğini söyleyen Üzen, dikkat edilmesigerekenleri ise şu sözlerle anlattı:
'FİYATI ELE VERİYOR'
"Piyasada 2 bin liralık akıllıtelefonların 300-500 liraya satıldığınıöğrendik. Piyasada bu telefonların nedenbu kadar ucuza satıldığını araştırdık. Bazıtelefonlarda geçmişte ByLock programınınkullanıldığını tespit ettik. Ucuz diye butelefonları alan vatandaşların suçlu haledüşmemesi için konuyu gündeme taşıdık.Telefonda daha önce ByLock kullanılıpkullanılmadığı teknik incelemelerle ortayaçıkıyor. Vatandaşlarımızın bunu enpratik fiyatından anlayabilir. IOS veAndroid işletim sistemlerinde geriye dönükkullanılan programları tarayan uygulamalarvar. Bu uygulamalarla telefondan silinenByLock tespit edilebilir. Teröristlerkendilerini aklamak için satış yönteminebaşvuruyor. Sonrasında vatandaşlarımızmağdur olabiliyor. Onun için herkesinkonuyla ilgili dikkatli olması gerekiyor."
Wİ-Fİ ŞİFRESİNİ KİMSEYE VERMEYİN Bylock'lu telefonların piyasanınaltındaki fiyatlarla satıldığıkonusunda uyaran MehmetÜzen, yabancılara verilen Wi-Fişifreleri konusunda da uyardı. Üzen,"Müesseseler Wi-Fi şifresiniherkese vermemeli. Terör örgütleriWi-Fi şifresini kullandıklarındao suç, şifre sahibine kalabilir.Vatandaşlarımız bu konudadikkatli olmalı" ifadesinikullandı.
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