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’nün taktiği

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Afrika başta olmak üzere yurtdışındaki larının ve şirketlere satıldığını, bu sayede sadece isim değişikliği yapılıp okulun işlevinin kamufle edildiğini saptadı

FETÖ’nün bukalemun taktiği
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (), ticaret yapmak için gittikleri her ülkede ihaneti ve terör örgütüne ait lara ilişkin bilgilendirme çalışmalarına devam ederken, yurtdışında oynanmaya çalışılan büyük tezgâhı da deşifre etti. DEİK tarafından yapılan tespite göre, Afrika başta olmak üzere FETÖ'ye ait birçok okul el değiştirilerek ve şirketlere satıldı. Okulların tabelaları değişti, ancak fonksiyon ve işlemlerinde bir değişiklik olmadı.

DOKUNULMAZLIK ZIRHI
Konsey Başkanı İhsan Şahin, FETÖ'ye ait okulların bir bir 'li ve şirketler tarafından satın alındığını tespit ettiklerini belirterek, "Dünya üzerinde bu okulların ve işletmelerin kamufle edildiği bir süreç yaşanıyor. Daha çok ve Avrupalı şirketlerin devraldığı okulların isimleri değiştirilerek kamufle ediliyorlar. 'Kapandı artık burada böyle bir örgüt yok' diyorlar. Ancak sadece tabela değişiyor, fonksiyon ve işlevlerinde bir değişiklik yok. Bu okullar ABD himayesine geçmiş olduğu için dokunulmazlık zırhı da kazanıyor. Afrika başta olmak üzere Avrupa'daki bazı ülkelerde hatta Türkiye'deki bazı okul ve müesseselerin de devredildiğini tespit ettik" diye konuştu. Şahin, İş Konseyi Başkanı olduğu 'de FETÖ'ye ait olduğu tespit edilen 15 okul için de gerekli temasların sürdürüldüğünü belirterek, buradaki okulların ya Maarif Vakfı'na ya da Senegal Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması için taahhüt alındığını kaydetti.

60 ÜLKEYE ÇIKARMA...
DEİK yönetimi olarak ticaret yapmak için gittikleri her ülkede FETÖ ihanetini anlattıklarını da kaydeden Şahin, "Afrika başta olmak üzere bütün ülkelerde bilgilendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Bugüne kadar faaliyette bulunduğumuz 120 kadar ülkenin yarıya yakınını ziyaret ettik, yarıya yakınından da siyasetçi ve işadamlarını FETÖ ihanetini anlatmak için Türkiye'ye davet ettik" dedi.

ÜRDÜN'DE FETÖ'YE DARBE
ÜRDÜN Çalışma Bakanlığı ülkede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait El-Burc okulunu kapattı. Okulun, Ürdün Talim ve Terbiye Bakanlığı'ndan habersiz, çalışma izni olmaksızın ve yasal prosedürlere uymaksızın faaliyet gösterdiği gerekçesiyle çalışma kanununa muhalefetten dolayı mühürlendiği kaydedildi.

FETÖ'YÜ ANLATACAK
İhsan Şahin, ay sonunda düzenlenecek olan Afrika İş Forumu kapsamında da Afrika'dan gelecek heyetlere 15 Temmuz gecesi saldırıların gerçekleştirildiği alanların gezdirileceğini ve FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunun anlatılacağını söyledi.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 01:31
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