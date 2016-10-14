FETÖ’nün bukalemun taktiği

DOKUNULMAZLIK ZIRHI
Senegal Konsey Başkanı İhsan Şahin, FETÖ'ye ait okulların bir bir ABD'li ve Avrupalı şirketler tarafından satın alındığını tespit ettiklerini belirterek, "Dünya üzerinde bu okulların ve işletmelerin kamufle edildiği bir süreç yaşanıyor. Daha çok ABD ve Avrupalı şirketlerin devraldığı okulların isimleri değiştirilerek kamufle ediliyorlar. 'Kapandı artık burada böyle bir örgüt yok' diyorlar. Ancak sadece tabela değişiyor, fonksiyon ve işlevlerinde bir değişiklik yok. Bu okullar ABD himayesine geçmiş olduğu için dokunulmazlık zırhı da kazanıyor. Afrika başta olmak üzere Avrupa'daki bazı ülkelerde hatta Türkiye'deki bazı okul ve müesseselerin de devredildiğini tespit ettik" diye konuştu. Şahin, İş Konseyi Başkanı olduğu Senegal'de FETÖ'ye ait olduğu tespit edilen 15 okul için de gerekli temasların sürdürüldüğünü belirterek, buradaki okulların ya Maarif Vakfı'na ya da Senegal Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması için taahhüt alındığını kaydetti.
60 ÜLKEYE ÇIKARMA...
DEİK yönetimi olarak ticaret yapmak için gittikleri her ülkede FETÖ ihanetini anlattıklarını da kaydeden Şahin, "Afrika başta olmak üzere bütün ülkelerde bilgilendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Bugüne kadar faaliyette bulunduğumuz 120 kadar ülkenin yarıya yakınını ziyaret ettik, yarıya yakınından da siyasetçi ve işadamlarını FETÖ ihanetini anlatmak için Türkiye'ye davet ettik" dedi.
ÜRDÜN'DE FETÖ'YE DARBE
ÜRDÜN Çalışma Bakanlığı ülkede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait El-Burc okulunu kapattı. Okulun, Ürdün Talim ve Terbiye Bakanlığı'ndan habersiz, çalışma izni olmaksızın ve yasal prosedürlere uymaksızın faaliyet gösterdiği gerekçesiyle çalışma kanununa muhalefetten dolayı mühürlendiği kaydedildi.
FETÖ'YÜ ANLATACAK
İhsan Şahin, ay sonunda düzenlenecek olan Afrika İş Forumu kapsamında da Afrika'dan gelecek heyetlere 15 Temmuz gecesi saldırıların gerçekleştirildiği alanların gezdirileceğini ve FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunun anlatılacağını söyledi.
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